ГД одобрила запрет порошкового алкоголя

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя, сообщает портал "Москва 24".



В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что в РФ не проводились исследования по безопасности такого вида продукции. Экспертиза данных зарубежной научной литературы показала, что токсиколого-гигиенические исследования этого вида продукции в мире не проводились.



В сентябре правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, запрещающих производство и оборот порошковой спиртосодержащей продукции на территории России. Документы предполагают штраф за нарушение законодательства в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юрлиц.



Речь в законе идет о порошках, которые при добавлении воды в определенной пропорции превращаются в алкогольные напитки. Авторы законопроекта подчеркнули в пояснительной записке, что такое спиртное запрещено к распространению на на территории стран ЕС. Кроме того, показатели качества и безопасности такой продукции не указаны в техническом регламенте Таможенного союза.



Указанный законопроект вводит запрет на производство и оборот данной продукции, что является обоснованным до проведения официальных независимых исследований данного вещества, уточняет "М24".



