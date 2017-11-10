В России появится система мониторинга лекарств
10 ноября 2017, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов, сообщает ОТР. Так же в Госдуме обсудили и ряд других вопросов.
Депутаты собираются снизить количество ДТП на наших дорогах. В России вернут лицензирование всех автобусных перевозок. Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в Правительстве в июне этого года после ДТП с автобусом в Забайкалье. Тогда погибло 14 человек.
Сегодня лицензии необходимы лишь тем компаниям, которые занимаются регулярными перевозками. Однако в настоящее время более 30 процентов транспортных компаний нарушают закон, регулярно перевозя пассажиров под видом заказных рейсов или рейсов для собственных нужд.
По информации Минтранса, только за первую половину этого года количество аварий при перевозке пассажиров автобусами увеличилось в полтора раза. Количество ДТП возросло в основном из-за того, что в 2011 году было отменено лицензирование некоторых видов автобусных перевозок.
После принятия законопроекта при обязательном лицензировании заказных перевозок водители должны будут каждый день проходить медицинское обследование, соблюдать график движения, предоставлять все необходимые документы на транспортные средства. Также депутаты освободят от уплаты НДФЛ участников реновации. Законопроект о налоговых льготах, рассматриваемый сегодня во втором чтении, дополняет основной закон о реновации, вступивший в силу с 1 июля этого года. Законопроект освободит от налога на прибыль и НДС Фонд Реновации, а москвичей, получающих жилье от Фонда освободит от налога на доходы.
Законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации пока касается только москвичей. Но если проект в столице окажется успешным, этот опыт будет распространён на всю Россию.