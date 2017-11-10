В России появится система мониторинга лекарств

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о системе мониторинга рынка медикаментов, а также маркировки лекарств. Новая схема поможет избавиться от фальсифицированных препаратов, сообщает ОТР. Так же в Госдуме обсудили и ряд других вопросов.



Депутаты собираются снизить количество ДТП на наших дорогах. В России вернут лицензирование всех автобусных перевозок. Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в Правительстве в июне этого года после ДТП с автобусом в Забайкалье. Тогда погибло 14 человек.

Сегодня лицензии необходимы лишь тем компаниям, которые занимаются регулярными перевозками. Однако в настоящее время более 30 процентов транспортных компаний нарушают закон, регулярно перевозя пассажиров под видом заказных рейсов или рейсов для собственных нужд.







По информации Минтранса, только за первую половину этого года количество аварий при перевозке пассажиров автобусами увеличилось в полтора раза. Количество ДТП возросло в основном из-за того, что в 2011 году было отменено лицензирование некоторых видов автобусных перевозок.