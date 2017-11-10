ФАС предписала РЖД поставить кондиционеры и биотуалеты в вагонах

Федеральная антимонопольная служба России при нулевой индексации тарифов в плацкарт и общие вагоны предписала РЖД установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования.

В ФАС отметили, что в 2017 году пассажиропоток компании сократился на 8,4%. Поэтому говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов не было смысла.

ФАС выдала РЖД также другие предписания: ввести помаршрутный учет расходов, сократить расходы, повысить качество услуг, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов, возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.

Ранее сообщалось, что тариф в плацкарте в 2018 году повышен не будет, сообщил замглавы ФАС РФ Александр Редько. Ведомство, добавил он, не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения.

Продажи билетов РЖД в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год возобновятся не позднее 16 ноября.