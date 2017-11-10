Крымчане почтили память Задорнова вандализмом

Крымчане, узнавшие о смерти знаменитого российского сатирика Михаила ЗАДОРНОВА, уже успели почтить его память необычным образом. Так, на одном из заборов Симферополя появилась цитата, которую часто ассоциируют с выступлениями ЗАДОРНОВА. Фото этого необычного вандализма оказалось в распоряжении «Аргументов недели – Крым».

Напомним, на 70-м году жизни скончался российский писатель-сатирик, юморист Михаил ЗАДОРНОВ. В Крыму его смерть назвали большой потерей для всего литературного сообщества. На протяжении долгого времени ЗАДОРНОВ лечился от онкологического заболевания. В 2016 году он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни, пишут "Аргументы недели - Крым".

ЗАДОРНОВ был членом Союза писателей России. Написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков. Известно, что в 2013 году ЗАДОРНОВ отметил в Крыму свое 65-летие. Он также был внесен в список людей, которым запрещен въезд в Украину.