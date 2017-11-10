Стендап-комик: Хотелось бы стоять в одном ряду с Задорновым

Умершего от рака сатирика Михаила ЗАДОРНОВА можно отнести к представителям стендап-комедии своего времени.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил основатель самого успешного Stand-up проекта в нашей республике Владимир АФАНАСЬЕВ.

По его словам, у большинства нового поколения, которое предпочитает телевизору популярный хостинг YouTube, отношение к юмористам эпохи ЗАДОРНОВА в основном негативное. Но отношение к самому Михаилу Николаевичу ЗАДОРНОВУ совершенно иное.

«Все мое детство прошло вместе с ним. В то время я не понимал большинства шуток и реприз, потому что почти все написанное рукой этого человека имеет свою мысль, а не ставит целью просто вызвать улыбку, – говорит крымский стендап-комик АФАНАСЬЕВ. – Если меня спросить можно ли ЗАДОРНОВА отнести к стендап-комикам – скажу да. Потому что хочется стоять в одном ряду с таким великим человеком».

По словам Владимира АФАНАСЬЕВА, даже своим родителям он объяснял, что занимается тем же, что и ЗАДОРНОВ.

«Только без бумажек, у меня все в телефоне. Ну и людей меньше в зале, а в монологе моем меньше сути».

АФАНАСЬЕВ уверен, что вместе с ЗАДОРНОВЫМ уходит целый пласт российской культуры, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, на 70-м году жизни скончался российский писатель-сатирик, юморист Михаил ЗАДОРНОВ. В Крыму смерть ЗАДОРНОВА назвали большой потерей для всего литературного сообщества. На протяжении долгого времени ЗАДОРНОВ лечился от онкологического заболевания. В 2016 году он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни.

ЗАДОРНОВ был членом Союза писателей России. Написал более 10 книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков. Известно, что в 2013 году ЗАДОРНОВ отметил в Крыму свое 65-летие. Он также был внесен в список людей, которым запрещен въезд в Украину.