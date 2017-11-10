Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве
10 ноября 2017, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве был объявлен план "Перехват" с целью задержания неизвестных, открывших сегодня днем огонь из автомобиля Mercedes. Сообщается, что инцидент произошел на улице 1812 года.
Иномарка с московскими номерами скрылась в сторону центра.
Стрелков задержали напротив гостиницы "Украина". Об этом стало известно РЕН ТВ. В автомобиле находились 8 человек. Других подробностей и официально информации о случившемся пока нет.