Mercedes с подозреваемыми в стрельбе из автомата разыскивается в Москве

В Москве был объявлен план "Перехват" с целью задержания неизвестных, открывших сегодня днем огонь из автомобиля Mercedes. Сообщается, что инцидент произошел на улице 1812 года.

Иномарка с московскими номерами скрылась в сторону центра.

Стрелков задержали напротив гостиницы "Украина". Об этом стало известно РЕН ТВ. В автомобиле находились 8 человек. Других подробностей и официально информации о случившемся пока нет.