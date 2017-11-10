Смоленская газета "Рабочий путь", давний партнёр нашего еженедельника, отметила 100 лет. Вчера прошла торжественная церемония специального памятного гашения марки на юбилейной почтовой карточке. А в сентябре одна из улиц Смоленска стала носить название газеты.



Для процедуры гашения был изготовлен специальный штемпель, на котором указано: «Газета «Рабочий путь». 100 лет», а также место и дата специального гашения. Такие карточки в скором будущем станут ценностью для филокартистов. На самой карточке – фото 1922 года из архива издательства. На нем изображены сотрудники «Рабочего пути» на агитмобиле возле редакции. Среди них – поэт Михаил Васильевич Исаковский.



подробности в материале портала "Рабочий путь"



