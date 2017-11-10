Интервалы движения на красной ветке метро сократят 11 ноября

Интервалы движения поездов по Сокольнической линии метро и МЦК сократят сразу после окончания матча Россия – Аргентина. Игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает портал "Москва 24".



Болельщики смогут дойти до стадиона "Лужники" от одноименной станции МЦК, от станции метро "Воробьевы горы" и северного вестибюля "Спортивной". Южный вестибюль"Спортивной" сейчас закрыт на ремонт. В шаговой доступности от стадиона есть также станция метро "Фрунзенская", сообщает информационный центр департамента транспорта Москвы.



Из-за увеличения пассажиропотока изменится режим работы МЦК Лужники. С 14:30 до 16:00 11 ноября станция будет работать только на выход, а с 18:30 до 20:00 – только на вход. В этот день на 30 минут продлят часы пик: пятиминутный интервал движения между "Ласточками" будет действовать с 12:40 до 19:30.



Для удобства пассажиров в метро и на прилегающей территории подготовили специальную навигацию. Болельщики сразу смогут найти нужный им выход со станций "Спортивная" и "Воробьевы горы" к нужным секторам стадиона. Кроме того, 45 инспекторов Центр обеспечения мобильности пассажиров будут также помогать болельщикам выбрать нужный выход из метро. Все навигационные указатели доступны на русском и английском языках, пишет "М24".



