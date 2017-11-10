Чулпан Хаматова едет на Урал

В Екатеринбург приедет актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, 8 декабря она примет участие в VII ежегодном благотворительном вечере «Екатерининская ассамблея». Встреча пройдет в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.



Отметим, что в прошлом году на вечере собрали 11,7 млн рублей, деньги направили на расширение центра трансплантации костного мозга, существующего на базе Областной детской клинической больницы № 1.



В этом году собранные на благотворительном вечере средства пойдут на реализацию проекта «Мастерские безграничных возможностей» по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.