Строительство Ледового городка в Екатеринбурге начнется на следующей неделе

13 ноября, начнётся строительство ледового городка. Автомобильная парковка будет закрыта до конца января.

Напомним, тематикой ледового городка станет 295-летие Екатеринбурга. Тема звучит как «С днём рождения, любимый город!». На территории площади появятся Ёлочка, Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года - Собака. Также в честь дня рождения будет возведён огромный торт.