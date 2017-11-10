В Москве за выходные может выпасть до 30% месячной нормы осадков
10 ноября 2017, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]
По прогнозам синоптиков, дожди, которые начнутся в московском регионе в пятницу, не прекратятся как минимум до утра понедельника. Местами в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил Росгидромет.
При этом дожди в Москве и Подмосковье будут сопровождаться потеплением. Синоптики утверждают, что в субботу в столице потеплеет до +7 градусов, а в воскресенье до +8 градусов.
Все выходные и вечер пятницы ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.