Ксения Собчак призвала Виталия Мутко уйти в отставку

Ксения Собчак, объявившая о планах баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, призвала уйти в отставку вице-премьера РФ, президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, а также других спортивных чиновников.

Об этом она заявила на своем официальном канале в Youtube.

По ее словам, российские спортсмены имеют право гордиться своими победами и сотни раз проверялись на допинг. За махинации с запрещенными препаратами ответственны функционеры, и единственное хорошее дело, которое они могут сделать для страны сегодня — отойти от управления российским спортом, считает Собчак. "Мы все против вас", — заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования дела бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следствие установило, что он сам распространял российским спортсменам неизвестные препараты, впоследствии выявленные как допинг.