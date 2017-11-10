Сотрудники патрульно-постовой службы начнут дежурить у школ Москвы

У школ Москвы начнут дежурить сотрудники патрульно-постовой службы.

Эту меру было решено принять для того, чтобы можно было оперативно реагировать на все сообщения о чрезвычайных ситуациях в учебных заведениях. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, подобное нововведение будет действовать в 2017-2018 учебном году.

Подчеркивается, что ученикам школ и сотрудникам образовательных учреждений предоставят инструкцию с порядком действий при обнаружении подозрительных предметов, а также подозрительных граждан.