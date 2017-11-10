Спорткомплекс «Сигнал» могут передать в ведение Челябинска

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко обратился с просьбой к гендиректору ПАО «РТ-Проектные технологии» (Госкорпорация «Ростех») Игорю Ли передать спортивный комплекс «Сигнал» в ведение Челябинска. Аналогичное письмо было чуть раньше направлено Игорю Ли от Бориса Дубровского.



Отметим, что решение этого вопроса затянулось на долгие 16 лет. В далеком 2001 году спортисное сооружение одноименный завод хотел передать муниципалитету, однако спустя годы согласования он остался в аренде у города. На прошлой неделе заинтересованные стороны вместе с Анатолием Литовченко собрались у замглавы города по правовым и имущественным вопросам Владимира Елистратова, чтобы найти варианты решения вопроса.



Предложений в итоге было два — либо городу брать в аренду спорткомплекс по оптимальной цене, либо выкупить у завода на взаимовыгодных условиях.

- «Сигнал» - важный социальный объект, и терять его нельзя, - уверен Анатолий Литовченко. - Мы хотим, чтобы со временем он перешел в собственность Челябинска. Схема пока обсуждается. Ставлю решение этого вопроса на личный контроль.



Отметим, что в спортивном комплекса «Сигнал» занимаются более 1700 ребят по двум направлениям — футбол и хоккей.