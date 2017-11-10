В субботу, 11 ноября, режим работы станции Московского центрального кольца "Лужники" будет изменен.

Данная мера будет принята в связи с футбольным матчем между сборными России и Аргентины, который состоится на территории спорткомплекса. На официальном канале МЦК в мессенджере Telegram сообщили, что с 14:30 до 16:00 станция "Лужники" будет работать исключительно "на выход", а вот с 18:30 до 20:00 - только "на вход".

Кроме того, в субботу между "Ласточками" будет пятиминутный интервал с 12.40 и до 19.30.