Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10 ноября 2017, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин 10 ноября поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником. Российский лидер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов "за трудную, непростую каждодневную работу".
Путин заявил, что сегодня "МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан".
"Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция", - отметил президент.
Путин отметил, что в 2017 году за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих обязанностей, госнаград были удостоены более 400 сотрудников.
"Мы всегда будем помнить товарищей, которые отдали свою жизнь, отстаивая справедливость, защищая Россию и наш народ", - сказал глава государства.