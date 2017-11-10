Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником. Российский лидер поблагодарил сотрудников правоохранительных органов "за трудную, непростую каждодневную работу".

Путин заявил, что сегодня "МВД уверенно стоит на страже общественного порядка, прав и свобод граждан".

"Результатом ваших усилий, личного вклада каждого стало более активное противодействие таким вызовам и угрозам, как экстремизм, коррупция, незаконный оборот наркотиков и нелегальная миграция", - отметил президент.

Путин отметил, что в 2017 году за героизм и мужество, проявленные при исполнении своих обязанностей, госнаград были удостоены более 400 сотрудников.

"Мы всегда будем помнить товарищей, которые отдали свою жизнь, отстаивая справедливость, защищая Россию и наш народ", - сказал глава государства.