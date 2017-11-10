Пассажиры коротких рейсов "Аэрофлота" смогут воспользоваться Wi-Fi
10 ноября 2017, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
На коротких рейсах авиакомпании "Аэрофлот" пассажиры смогут воспользоваться Wi-Gi.
В настоящий момент на самолетах Airbus 320/321 устанавливают стриминговую систему развлечений Panasonic eXW и интернет-сеть. Как сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на сотрудника авиакомпании, работы будут полностью завершены к декабрю 2019 года. Предполагается, что данная программа охватит 81 самолет.
Уточняется, что стоимость подключения к Wi-Fi на борту Airbus 320/321 пока не рассчитана. Вероятно, представители "Аэрофлота" объявят ее позже.