На коротких рейсах авиакомпании "Аэрофлот" пассажиры смогут воспользоваться Wi-Gi.

В настоящий момент на самолетах Airbus 320/321 устанавливают стриминговую систему развлечений Panasonic eXW и интернет-сеть. Как сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на сотрудника авиакомпании, работы будут полностью завершены к декабрю 2019 года. Предполагается, что данная программа охватит 81 самолет.

Уточняется, что стоимость подключения к Wi-Fi на борту Airbus 320/321 пока не рассчитана. Вероятно, представители "Аэрофлота" объявят ее позже.