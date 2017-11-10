Синоптики дали прогноз погоды в Москве на выходные
10 ноября 2017, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз погоды в Москве на выходные. Заморозков пока в ближайшие дни не ожидается. Даже по ночам температура воздуха сохранится положительной. В субботу, 11 ноября, и в воскресенье, 12 ноября, возможны кратковременные дожди. Погода будет облачной.
Днем в Москве воздух прогреется до плюс шести градусов. Ночью столбик термометра понизится до плюс одного градуса. К вечеру усилится ветер.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что в субботу к вечеру порывы ветра могут составить 15 метров в секунду. В воскресенье днем такая погода сохранится, сообщает РИА Новости.
Как отмечают специалисты по погоде, в эти дни температура воздуха будет превышать климатическую норму градуса на три.