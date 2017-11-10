Названы имена погибших при обрушении дома в Ижевске (СПИСОК)
10 ноября 2017, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
Названы имена погибших при обрушении дома в Ижевске. Среди погибших - двое детей, мальчик-подросток и восьмилетняя девочка. Из шести погибших на данный момент опознаны личности пяти человек.Погибли при обрушении подъезда: 69-летняя Любовь Б., 13-летний Кирилл К., 48-летний Ильдар Г., восьмилетняя Дарья К., 56-летний Герман К. Имена погибших узнало ФАН.
Ранее РЕН ТВ опубликовал список пострадавших:
1. Дарина К. 15 лет,
2. Игорь Б. 15 лет,
3. Федор Александров — сотрудник МЧС.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
В Ижевск вылетел глава МЧС Владимир Пучков.