Рабочую неделю для некурящих могут сократить?

Депутаты предлагают сократить рабочую неделю для некурящих работников до 35 часов в неделю. Депутат Госдумы Василий Власов считает, что сокращение рабочей недели для некурящих положительно повлияет на российскую экономику и на здоровье граждан.

Парламентарий со своей инициативой обратился к главе Минтруда и соцзащиты РФ Максиму Топилину, сообщает ТАСС.

Экономические потери России из-за курения составляют около 3% ВВП.

По мнению депутата, органам власти необходимо разрабатывать методы стимулирования граждан отказываться от курения. Власов предложил изучить опыт развития трудового законодательства европейских стран, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени.

В настоящее время в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ "нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю".