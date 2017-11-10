В Улан-Удэ почти 100 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В столице Бурятии городе Улан-Удэ 100 тысяч человек остались без воды из-за аварии на канализационном коллекторе. Масштабное отключение произошло в четверг, 9 ноября, около 17:40.

Власти республики рассказали, что под отключение попали 475 многоквартирных домов, 810 неблагоустроенных и 45 объектов социальной сферы: детсады, Детская республиканская клиническая больница, Городской роддом №2, госпиталь МВД, детский дом, дом престарелых. В результате аварии введено временное ограничение на холодное и горячее водоснабжения по улице Ключевская.

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Первый заместитель руководителя администрации Улан-Удэ Олег Екимовский рассказал, что в настоящее время идут земляные работы по устройству котлована, передает RT.

Власти города организовали подвоз воды, - пишут месные СМИ. По данным на 10 часов (местное время) установлены автомобили с водой по адресам: на улице Ключевская 13б, 22, 92, 100 и у школы № 17, на улице Жердева 46, 122, на улице Щумяцкого, 6, на улице Боевая, 8, на проспекте Строителей, 8, на улице Краснофлотская, 50.

Одиноким пенсионерам и маломобильным гражданам воду могут доставить волонтеры.