Россиянам будут устанавливать счётчики на газ, свет и воду бесплатно. Инициативу, чтобы приборы учеты устанавливали жильцы не за свой счет, а установку оплачивал поставщик воды или электроэнергии, предлагают депутаты Госдумы.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс могут рассмотреть уже в ноябре, пишут "Известия".

По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас счетчики установлены примерно в 70% российских домохозяйств.

В настоящее время около трети жильцов, не имеющих счетчиков, обязаны платить по повышенному тарифу.

С принятием поправок в ЖК они будут освобождены от таких трат до тех пор, пока их квартиры не оборудуют приборами учета. Минстрой и Минэнерго поддерживают инициативу депутатов.