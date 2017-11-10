Ученые доказали негативное влияние алкоголя на качество спермы у мужчин

Ученые доказали, что потребление алкоголя мужчинами отрицательно влияет не только на качество спермы, но и на здоровье новорожденных детей. Новое исследование австралийский ученых показало, что употребление алкоголя вредит всей мужской репродуктивной системе.

Исследователи изучили влияние этанола на лабораторных животных. Алкоголь, попадая в желудок, приводит к нарушению работы яичек, разрушает клетки, необходимые для образования сперматозоидов, говорится в метаанализе австралийских ученых из Университета Квинсленда.

Итальянские ученые выявили в ходе опыта с лабораторными крысами, что качество спермы у самцов грызунов снижено после введения дозы алкоголя в течение 10 недель, сообщает РИА Новости.

Ученые в Дании провели исследование с участием тысячи молодых людей. Качество спермы снижается, если мужчина пьет алкоголь пять и более раз в неделю. А у их партнерш чаще беременность заканчивается выкидышами.