Twitter временно приостановил верификацию пользователей

Социальная сеть Twitter сообщила о временном прекращении работы функции проверки подлинности пользователей, так как эта система на данный момент неисправна, заявил основатель популярного сервиса микроблогов Джек Дорси.

В компании зафиксировали сбой системы верификации пользователей, в связи с чем было принято решение о ее пересмотре.

Дорси отметил, что на данный момент ведутся работы для исправления ситуации.

Социальная сеть столкнулась с критикой своей системы верификации на днях после того, как синий значок появился на странице Джейсона Кесслера, которого обвиняют в организации столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл в американском штате Виргиния в августе.