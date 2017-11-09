В Казахстане заблокировали крупнейшие российские книжные интернет-магазины

В Казахстане заблокированы сайты российских книжных и интернет-магазинов eksmo.ru, ozon.ru, labirint.ru, book24.ru, а также pikabu.ru. Отмечается, что на этих сайтах можно приобрести экстремистские книги.

Сейчас представители министерства коммуникации и информации ведут переговоры с администрацией заблокированных сайтов. Разблокировка возможна только в том случае, если на сайте удалят все материалы, которые запрещены законодательством Казахстана.

В пресс-службе издательской группы «Эксмо — АСТ» сообщили РБК, что блокировка сайтов издательства произошла без каких-либо предварительных уведомлений и о причинах ограничения их работы на территории Казахстана они узнали только после обращения в хостинг-компанию.

Российский онлайн-ритейлер Ozon снял со своего сайта книгу, из-за которой страницу интернет-магазина заблокировали в Казахстане, сообщили в пресс-службе компании. В компании добавили, что на зарубежные страны, в том числе Казахстан, приходится меньше 1% продаж.