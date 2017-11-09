Уфологи рассказали о секретной базе по исследованию НЛО в Антарктиде

Американские уфологи рассказали о секретной базе, расположенной под слоем льда в Антарктиде. По словам специалистов, на объекте могли проводить исследования, связанные с НЛО. Экс-агент ЦРУ рассказал о расе гигантов, спящих в ледниках Антарктиды

В 2006 году работники НАСА зафиксировали подо льдами Антарктиды некий странный объект, который был назван аномалией, образовавшейся в результате падения астероида. Уфологи этому объяснению не поверили и посчитали, что под вечной мерзлотой скрывается бункер, сообщают "Актуальные новости". Объект был построен нацистской Германией в 40-х годах прошлого века. Ученые Третьего рейха собирались изучать инопланетные артефакты, найденные в разных странах.

Уфологи считают, что базу могут использовать и сегодня, поскольку возле нее регулярно отмечается активность.

Ранее сообщалось, что во льдах Антарктиды учёными из Торонтского университета была обнаружена огромная дыра, размеры которой близки размерам озера Верхнее в Северной Америке, крупнейшего пресного водоёма площадью больше 80 тысяч километров.