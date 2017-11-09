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Уфологи рассказали о секретной базе по исследованию НЛО в Антарктиде

9 ноября 2017, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Уфологи рассказали о секретной базе по исследованию НЛО в Антарктиде
pixabay.com

Американские уфологи рассказали о секретной базе, расположенной под слоем льда в Антарктиде. По словам специалистов, на объекте могли проводить исследования, связанные с НЛО.

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Уфологи считают, что базу могут использовать и сегодня, поскольку возле нее регулярно отмечается активность.

Ранее сообщалось, что во льдах Антарктиды учёными из Торонтского университета была обнаружена огромная дыра, размеры которой близки размерам озера Верхнее в Северной Америке, крупнейшего пресного водоёма площадью больше 80 тысяч километров.

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По факту обрушения жилого дома в Ижевске возбуждено уголовное дело

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При обрушении дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, есть погибшие

При обрушении дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, есть погибшие

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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за тумана

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//Общество

В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

В Ижевске обрушился подъезд одного из жилых домов. Обрушение произошло в доме номер 36 по Удмуртской улице. Пока нет никакой информации о жильцах квартир, которые могли в этот момент находиться у себя дома.

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Знаменитая телеведущая Дана Борисова обратилась к рэп-исполнителю Гуфу, приглашая его посетить размещенный в Таиланде центр реабилитации наркозависимых. В этой клинике она сама проходила лечение.

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Вчера и сегодня многие украинские издания пестрят заголовками об убийстве в Крыму украинского активиста за вывешенный флаг его страны. Новость оказалась фейком.

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