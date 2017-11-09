Американец долго блуждал по Крыму в поисках правды

Гражданин США Джордж ТОРРЕС несколько недель путешествовал по Крыму с целью получить достоверную информацию о жизни на полуострове.

По словам американца, он всегда интересовался политикой, несмотря на несвязанную с ней профессиональную деятельность, а крымский референдум, во многом из-за тотально разнящейся информации о полуострове в СМИ, вызвал у него неподдельный интерес, пишет сайт «Все новости России».

В 2014 году ТОРРЕС пристально следил за ситуацией, читая украинскую, российскую и западную прессу, а также начал откладывать средства на будущую поездку в Крым. В конце 2017-го года американец решился на тяжелый перелет с пересадками в Москве и Краснодаре и, наконец, взглянул на ситуацию собственными глазами.

Путешествие началось с Симферополя, где он пробыл всего сутки. За это время он успел пообщаться с местными жителями, а особенно сильно американца поразило, что многие жители города неплохо владеют английским языком.

По словам туриста, подавляющее большинство симферопольцев заявили, что не хотят возвращения Крыма в состав Украины и подтвердили легитимность референдума. Кроме того, жители рассказали, что за время пребывания в России повысились зарплаты, стало больше карьерных возможностей, а сам город постоянно облагораживали и ремонтировали инфраструктуру, пишут "Аргументы недели - Крым".

После ТОРРЕС отправился в Ялту, по пути заскочив в несколько деревень с населением не более тысячи человек. Увиденное ужаснуло американца – разваленные дома, отсутствие электричества – однако что еще больше поразило туриста: никто из сельчан также не высказался против России, рассказав, что разруха пришла сразу после распада СССР, а украинские власти ситуация не особенно волновала.

«В Севастополе я окончательно убедился, что крымский полуостров является российским не только на бумаге, но и в сердцах местных жителей», — заявил ТОРРЕС, рассказывая о своем путешествии.