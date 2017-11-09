Борис Дубровский выделил 5 направлений развития региона

Глава Южного Урала Борис Дубровский назвал 5 ключевых направлений работы областного правительства, которые направлены на развитие человеческого капитала. Это агломерации, создание новой среды для жизни, развитие информационных технологий, а также достижение комфортного инвестиционного климата.



Об этом Борис Дубровский рассказал сегодня, 9 ноября, в рамках своего выступления на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который второй день подряд принимает Челябинск.



Южный Урал работает над созданием агломерации «Горный Урал»- это первое направление работы. Это позволит улучшить качество жизни отдаленных территорий региона и приблизить их к крупным городам.



- Ряд моногородов Челябинской области уже получил статус ТОСЭР, и мы будем рады видеть в числе их резидентов компании из Казахстана, - отметил Борис Дубровский.



В качестве продолжения данного проекта выступает создание полицентричной агломерации Челябинск-Екатеринбург. В ее основу ляжет будущая высокоскоростная магистраль, соединяющая два крупных областных центра. Борис Дубровский отметил, что это объединение будет интересно и полезно для регионов республики Казахстан,так как позволит объединить рынок труда, товаров и услуг.



Формирование принципиально новой среды для жизни в качестве третьего проекта реализуется в виде заботы об окружающей среде. На Южном Урале создаются и реконструируются парки и скверы, спортивные объекты, оздоровительные центры, разрабатываются экологические маршруты. В столице Южного Урала полным ходом идет реализация принципа «умного города» на основе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».



Следующим направлением стало внедрение информационных технологий и переход к цифровой экономике. Ключевой проект - региональный IT-парк, партнер инновационного центра «Сколково». Региональные власти успешно проявили себя в работе над созданием привлекательного инвестклимата. К примеру, уже работает система «одного окна» для решения вопросов предпринимателей, создаются новые предприятия с приличной заработной платой и обязательным соцпакетом.



– На Южном Урале формируются не только промышленные, но и социальные кластеры, включая туристический, научно-образовательный, кластер ядерной медицины, - особо отметил губернатор.



Стоит уточнить, что доклад губернатора Челябинской области был озвучен на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана,который сейчас идет в столице Южного Урала с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.