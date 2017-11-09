Какую должность можно занять, проигнорировав президента страны

Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, стал также и заместителем министра образовании и науки. Журналисты газеты «Версия» решили разобраться, что послужило основанием для получения такой высокой должности. Особенно если учесть, что имя самого Кравцова и возглавляемого им ведомства постоянно находится на слуху, упоминается в СМИ и в соцсетях. Ответ, кажется, очень прост – полностью игнорировать президента России Владимира Путина.

Это звучит странно, но именно действуя вопреки резолюциям и задачам Президента, Сергей Кравцов мог получить повышение. Судите сами.

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) - один из лучших негосударственных вузов России. Из-за отзыва лицензии он был вынужден отчислить студентов. О проблеме этого учебного заведения написано и сказано много, и мы не будем повторяться. Скажем только, что Европейский университет возглавил рейтинг эффективности вузов Минобрнауки за 2016 год, опередив другие образовательные учреждения сразу по нескольким показателям.

Несмотря на то, что президент России трижды накладывает резолюции «поддержать» это учебное заведение, Рособрнадзор всеми правдами и неправдами добивается прекращения действия лицензии, а сейчас похоже, что искусственно препятствует получению новой.

























Владимир Путин подчеркивает необходимость развития Дальнего Востока, ставит задачу Правительству создавать на его территории максимально благоприятные условия для всестороннего развития региона. Однако после проверки Рособрнадзором в 2017 году, закрывается филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета на Чукотке, а Северо-Восточному государственному университету (Магаданская область) отказано в государственной аккредитации по программам аспирантуры . Переезжайте, мол, аспиранты в другие регионы, не нужны вы на Дальнем Востоке.

Президент поставил задачу упорядочить контрольно-надзорную деятельность, уменьшить число внеплановых проверок, прекратить бессмысленное давление контролеров-надзирателей. Видимо, понимая, что теряет мощные рычаги воздействия в сфере образования, Сергей Кравцов смог «продавить» через министра образования и науки новые виды контроля качества (всероссийские проверочные работы, национальные исследования оценки качества и др.). До сих пор они шли в режиме эксперимента апробации, но вот выходит приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 . И, сразу после президентских выборов 2018 года, наши школы, с учетом проведения досрочного ЕГЭ и ОГЭ, на несколько месяцев погрузятся в пучину тестирования. Возникает вопрос: а учить детей, господин Кравцов, когда?

Но и этого руководителю Рособрнадзора мало, вводится тестирование, в том числе предметное, учителей. Пока в режиме апробации. Есть первые результаты этого тестирования, если довериться news.rambler.ru то можно узнать, что как заявил Кравцов: «15-20% учителей имеют недостаточный для выполнения работы уровень подготовки»! Ничего не напоминает? Вспомните результаты начала эксперимента ЕГЭ – 20% двоек по математике. Но тогда работало правило «+1» (написал на «2», поставят «3»). Так и сейчас, скорее всего никого не накажут. А в будущем? А в будущем будет у Рособрнадзора еще один вид контроля.

Но Сергею Кравцову контроля хочется всё больше и больше. И слышим мы из уст контролёра: «Очевидна необходимость проведения экспертизы учебных пособий для вузов» . Вы почувствовали масштаб и размах будущего контроля? Это 1000 учебников. Это сотни тысяч экспертиз. Недавно Кравцов задался вопросом: формируют ли наши вузы нравственные качества у студентов. Однозначного ответа чиновник не нашел, но считает, что заниматься этим необходимо. Вот еще одно поле для контроля, причем как оценивать, сформировались ли те или иные нравственные качества либо нет, знает, наверное, только доктор педагогических наук Кравцов.

Возглавляемая Сергеем Кравцовым Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) образована в 2004 году и подчиняется Министерству образования и науки. В сферу деятельности этой замечательной организации входит лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности, подтверждение и нострификация документов об образовании и проведение ЕГЭ.

Многочисленные скандалы, уже даже не время от времени, а постоянно потрясающие нашу страну буквально по каждому пункту этого перечня, наносят огромный ущерб репутации, как всей российской системы образования в целом, так и министра Ольге Васильевой, в частности. Эти скандалы наносят огромный вред и руководству страны.

Как превратить государственный надзор в инструмент решения собственных интересов

Последние три года Рособрнадзор победно рапортует о сотнях закрытых вузов и филиалов, которые, по мнению чиновников, вели некачественную образовательную деятельность или фактически торговали дипломами. Были проведены масштабные проверки, в результате которых были отозваны лицензии, вузы и филиалы лишены государственной аккредитации. Но за фасадом победных пресс-релизов не были слышны голоса тех экспертов, которые утверждали, что Рособрнадзор ради достижения цифровых показателей по сокращению вузов может идти на многое (могут подделываться подписи экспертов, придумываться нарушения и т.п.). А если по каким-то причинам руководителю Рособрнадзора надо, чтобы проверка прошла для вуза хорошо, то, как нам кажется, так оно и будет, несмотря на наличие очевидных нарушений.

Проверки образовательных организаций в 2017 году вызывают большое количество вопросов. Те ректоры и проректоры, которые помогали нам проанализировать обнаруженные факты, предполагают, что в лучшем случае могла быть ангажированность, решение вопроса по звонку, а в худшем – коррупция. Анализируя открытые источники информации в Интернете: сайт Рособрнадзора, сайты вузов и ФГИС «Единый реестр проверок», - мы пришли к неутешительному выводу: борьба за качество образования ведется Рособрнадзором субъективно и очень избирательно.

В текущем году Рособрнадзор провел приблизительно сотню проверок контроля исполнения предписания - 63 вуза и филиала, увы, предписание не исполнили. В соответствии со ст. 93 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Рособрнадзор составляет протокол об административном правонарушении (неисполнение предписания ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ), выдает повторное предписание и запрещает прием в образовательную организацию. Так вот, повторное предписание получили все 63 вуза и филиала , а запретили прием, судя по пресс-релизам Рособрнадзора, в около тридцати (!!!). Причем решение о запрете приема выносилось в отношении отдельных вузов и филиалов почему-то спустя около месяца или больше после проверки (филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Новокуйбышевске , ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина », Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» , ЧОУ ВО «Восточно-Европейский институт» , Воронежский институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический университет и др.).









Мы нашли еще одну организацию, в которую Рособрнадзор запретил прием, но не сообщал об этом в пресс-релизах. Это Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». Судя по документам, размещенным на сайте филиала, Рособрнадзор над ним просто издевался. Проверка контроля исполнения предписания в отношении этого филиала закончилась 09 июня 2017 года . Филиал получил повторное предписание со сроком исполнения 14 июля 2017 года. А дальше - внимание на даты! Только 26 июля , через 45 дней после окончания проверки, Рособрнадзор запрещает прием обучающихся в филиал. А 27 июля Рособрнадзор составляет акт об исполнении филиалом повторного предписания. И 03 августа Рособрнадзор издает распоряжение о возобновлении приема в филиал. Для того, более-менее кто разбирается в этой «кухне», вполне понятно, что происходило в промежутках между этими датами.

Так же не торопятся чиновники Рособрнадзора составлять протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 19.5. КоАП. Кодекс об административных нарушениях указывает, что протокол об административном правонарушении составляется в момент обнаружения правонарушения. Однако из 57 административных протоколов (по 6 протоколам нет информации в открытых источниках) только 6 составлены в день окончания проверки , 23 в течение 10-15 дней после окончания проверки, 12 - через месяц, а 6 протоколов через 1,5 – 2 месяца!!

Но к некоторым ВУЗам Рособрнадзор относится очень благосклонно. Например, к ГОУ ВО Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет». Выездную плановую проверку, которая закончилась 17 марта 2017 года проводила Елена Кирьякова. Были выявлены несоответствия ФГОС , и 27 марта вышел приказ о приостановке государственной аккредитации. Однако уже 7 апреля вышел приказ о возобновлении действия аккредитации . Оказывается, вуз уже на следующий день после проверки - 18 марта - подготовил отчет об устранении несоответствия ФГОС (размещен на сайте вуза). Специалисты могут сказать, что нарушения незначительные и вуз мог их быстро устранить. Наверное, можно. Но за 1 день?!

А дальше еще интереснее, мы попросили наших консультантов из вузов посмотреть сайт вуза и выданное ему предписание. Их реакция была однозначной – «там могли быть замешаны деньги». Что же их так удивило:

Во-первых, вузе всего две кафедры юридического профиля, а по требованиям ФГОС Юриспруденция, который действовал до 01.09.2017 года, их должно быть четыре. Во-вторых, проверяющий включил в предписание, как нарушение Положения о лицензировании, нехватку преподавателей из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. Это нарушение относилось к 4 программам . Так вот, наши консультанты как один заявили, что это несоответствие ФГОС и его Рособрнадзор всегда фиксирует в акте проверки в разделе контроль качества. Что приводит к приостановке аккредитации.

И действительно, в других актах (см. сайт ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия») нехватка таких преподавателей отнесена к контролю качеств а и не указана в предписании .

Это вообще какое-то субъективное «ноу-хау» Рособрнадзора. Получается, что если надо, то несоответствие ФГОС фиксируется как нарушение законодательства, будет включено в предписание, а аккредитация вуза никак не пострадает? Но если не надо, то включат в контроль качества – и всё, аккредитация, как минимум, будет приостановлена? Где же принципиальность, где же соответствие букве закона, о которой постоянно твердит руководитель Рособрнадзора?

Да и вообще любит Рособрнадзор этот подмосковный вуз: уже летом 2017 года он проходил аккредитацию, через неделю после окончания работы экспертов вышел приказ об аккредитации . Наши собеседники утверждают, что без прямого указания Сергея Кравцова за такой короткий срок Рособрнадзор никогда не готовит приказы.

Отечески отнёсся надзорный орган и к ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»: предписание было выдано 07 июля 2017 года, а уже 24 июля Рособрнадзор снял предписание с контроля. А при проверке ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» вообще не выявлено нарушений. Замечательно, конечно, что одна на всю страну такая организация есть, но по поводу абсолютного отсутствия у неё нарушений нас, как говорится, терзают смутные сомнения…

А вот филиалу ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» в г. Туапсе выдали повторное предписание, срок исполнения которого в 1,5 больше, чем первого.

Интересные ситуации с проверками ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Мичуринский аграрный университет» и филиала ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» в г. Фрязино. По итогам проверок Рособрнадзор издавал приказы о приостановках государственной аккредитации. Но организации ранее, в марте 2017 года , успешно прошли государственную аккредитацию. Получается несколько месяцев назад содержание и качество подготовки обучающихся соответствовали требованиям ФГОС, а во время контроля качества уже нет? О унтер-офицерские вдовы! Сколько вас еще среди чиновников?!

Как известно, дьявол кроется в мелочах, в нашем анализе – в предписаниях и актах Рособрнадзора. И здесь вывод наших консультантов неутешителен: либо в управлении Рособрнадзора, проводящем проверки, отсутствует контроль за работой проверяющих, либо это элементы коррупции.

Судите сами. В предписании, выданном этим летом ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет», указан для устранения ряд нарушений при проведении государственной итоговой аттестации 2016 года. Как мог это исправить вуз летом 2017 года – непонятно. Отменить итоги государственной итоговой аттестации прошлого года? Отозвать дипломы? Это нереально! Поэтому с кавказкой мудростью в отчете (он размещен на сайте вуза) об исполнении предписания вуз повинился и показал документы, что в 2017 году все оформлено правильно. Зачем было вносить в предписание три фактически неустранимых нарушения? По информации на сайте Рособрнадзора, это предписание снято с контроля . Но чисто юридически нарушения-то не устранены. В предписании ещё указано нарушение требования приказа Минобрнауки России от 24.02.1998 № 501, который на момент проверки уже не действовал.

А, например, в акте проверки Елабужского филиала Казанского федерального университета от 16.05.2017 года указано, как одно из нарушений, что вуз не разместил ФГОС, который вступал в силу только 01 сентября 2017 года.

Способность к телепортации и другие качества волшебников из Рособрнадзора

А еще проверяющие Рособрнадзора, судя по информации ФГИС «Единый реестр проверок», обладают способностями к телепортации и умудряются в одно и то же время составлять акты о проведении проверок, находясь в двух местах одновременно (акт по итогам документарной проверки составляется в Рособрнадзоре – в Москве, выездной проверки – по адресу проведения). Так вот: проверяющий Евгений Шадыев смог раздвоиться 16 мая 2017 года и также составить акт о документарной проверке, находясь в Саратове . Другие чиновники Рособрнадзора проявили такие уникальные способности: Александр Балашов 14 июля, а Александр Косиков 10 октября 2017 года.

Конечно, при такой вакханалии при исполнении государственной функции и суды начинают критически относится к решениям Рособрнадзора. Только в 2017 году арбитражные суды в различных инстанциях приняли 10 решений в пользу вуза, отказывая Рособрнадзору в исках об аннулировании лицензии или признавая те или иные его акты незаконными.

Честные сотрудники и «нужный» результат

Чтобы руководителю Рособрнадзора получить повышение по службе, надо сколотить команду экспертов, которые будут давать вам при проверках «нужный» результат. У Рособрнадзора в реестре более 500 привлекаемых к проверкам экспертов, однако, в 2017 году участвовали в контрольных мероприятиях всего около 30%. Причем 100 экспертов участвовали в 3-4 проверках, а вот оставшийся слаженный из 70 человек коллектив помогал Рособрнадзору очень активно. Есть рекордсмены, которые в течение 10 месяцев (как только работодатель отпускал?) могли отработать 15 и более проверок: Архипова И.И., Заостровцева М. Н., Замолоцких Е.Г., Канаев А. С., Новиков В.А., Савка О.Г., Семенова Н. П., Соломина Л.А. и др.

Нам сложно судить о качестве работы экспертов: их заключения практически невозможно найти в Интернете. Однако показателен факт, что проверяя другие вузы, они не всегда могут обеспечить качество в своих.

Рособрнадзор отказал 01 ноября 2017 года в государственной аккредитации НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия», в то же время проректор по учебной работе Заостровцева М. Н. и ее заместитель Соломина Л.А. в качестве экспертов участвовали в 2017 году суммарно в 40 проверках . Другой эксперт Мамойленко С. Н. является проректором по учебной работе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», который 31 июля 2017 был лишен государственной аккредитации по отдельным УГС . Эксперт Савка О.Г. (более 20 проверок) долгое время проработала, первым проректо ром НОЧУ ВО «Московский Институт Телевидения и Радиовещания «Останкино», который также в июле этого года лишили аккредитации. Четыре эксперта из ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского», проведшие суммарно более 40 проверок, не уберегли филиал своего вуза от приостановок и лишения государственной аккредитации.

При этом отдельные эксперты выезжают на проверки с определенными сотрудниками Рособрнадзора: эксперты Мамойленко С. Н., Минькова Н. О., Ткачев С. М., Христофорова Л. В., Чуманов И. В. выезжали на проверки под руководством Владимира Клюкина, а Юдина Т. Н. с Дмитрием Горшковым, Толстов А. Н. с Еленой Кирьяковой.

Сотрудники Рособрнадзора, не желавшие закрывать глаза на такое положение дел и отстаивавшие свою позицию, вынуждены уволиться по собственному желанию. Пришлось уйти начальнику управления государственных услуг Александру Банникову, начальнику Правового управления Дарье Аксеновой, советнику Правового управления Наталье Родионовой, начальнику отдела документооборота Татьяне Китаевой.

А заместитель Сергея Кравцова – Александр Бисеров, который контролировал вопросы правового обеспечения работы Рособрнадзора и возможно был у него как «кость в горле», был уволен в мае 2017 года, якобы, за прогулы (хотя находился в это время на больничном, что подтверждают соответствующие медицинские документы).

Получается, что честные сотрудники Рособрнадзору не нужны?

А в это время в Санкт-Петербурге в конце октября состоялось шествие студентов Европейского университета. Его студенты, аспиранты и выпускники устроили акцию против отзыва лицензии у вуза. Они прошли по центру города в костюмах призраков, скандируя требование вернуть лицензию. Протестующие против закрытия университета недоумевают, что же это за организация такая, Рособрнадзор, для которой указания руководителя нашей страны могут ровным счётом ничего не значить? Видимо, это такой могущественный государственный орган, способный полностью игнорировать резолюции президента…