Владимир Путин рассказал о защите Земли от метеоритов

Проекты защиты Земли от метеоритов нужно осуществлять на международном уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Комментируя падение челябинского метеорита в 2013 году и отвечая на вопрос сотрудников завода, как защититься от падения метеоритов, Владимир Путин отметил, что это событие не было просчитано. Существуют самые разные способы защиты, по словам Путина, эти способы «пока на уровне фантастики, но, тем не менее, они существуют». Это и расщепление метеоритов посредством всевозможных взрывных устройств, ядерных в том числе; или, например, посадка на эти объекты определенных аппаратов для транспортировки их в сторону от Земли.

Но в целом разработка масштабных проектов по защите Земли от метеоритов должна проводиться в сотрудничестве с другими странами, подчеркнул глава российского государства.

Глава РФ Владимир Путин сегодня, 9 ноября, приехал на компрессорный завод Челябинска, чтобы лично увидеть цеха листообработки и готовой продукции, а также пообщаться с работниками завода. Визит состоялся в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который второй день проходит в столице Южного Урала.