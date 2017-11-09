Яндекс запустил новый сервис для автомобилистов «Яндекс.Заправки»

Сервис «Яндекс.Деньги» и Mastercard представили приложение «Яндекс.Заправки» для онлайн-оплаты топлива на АЗС. Сервис работает только на заправках «ЛУКОЙЛ». В настоящее время функция доступна на нескольких АЗС в Москве.

В скором времени их количество достигнет 2 тысяч. В будущем «Яндекс.Заправки» начнут работать и на других АЗС. Среди перспективных разработок также оснащение колонок на АЗС QR-кодами для более удобного пользования приложением.

Водитель сможет увидеть ближайшие к нему АЗС, пользователю предложат выбрать колонку, литраж и сумму, на которую он хочет заправиться. Комиссии нет — оплата производится только за топливо, при этом действуют все скидки и спецпредложения.

Как стало известно ранее, до конца текущего месяца на 8 центральных станциях столичного метро появятся стойки Яндекс.Такси. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.