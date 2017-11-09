При обрушении дома в Ижевске разрушены 32 квартиры, есть погибшие

При обрушении в девятиэтажном жилом доме в Ижевске пострадали 32 квартиры. Люди были эвакуированы из соседних подъездов. Также сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов двоих пострадавших.

Предварительно, число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до двух человек. Об этом сообщает "Интерфакс". Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине.

Как сообщалось ранее, в Ижевске обрушился подъезд одного из жилых домов. Обрушение произошло в доме номер 36 по Удмуртской улице. Пока нет никакой информации о жильцах квартир, которые могли в этот момент находиться у себя дома.