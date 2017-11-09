МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за тумана

МЧС в четверг, 9 ноября, объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Спасатели предупредили, что в ближайшие часы в Москве и в ТиНАО ожидается туман с видимостью 200—500 метров.

Предупреждение МЧС действует всю ночь и до 10:00 мск пятницы, 10 ноября. МЧС призывает автовладельцев: "Управляя автотранспортом в туман увеличьте дистанцию от впереди идущих транспортных средств! Будьте более аккуратными и бдительными!"

Сегодня утром московские аэропорты из-за тумана не смогли принять несколько пассажирских самолетов. Семь авиалайнеров принял аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде.

Напомним, желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 10 ноября‍.