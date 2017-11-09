Роскомнадзор дал информацию о ситуации с Viber и WhatsApp
9 ноября 2017, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров дал информацию о ситуации с мессенджерами Viber и WhatsApp. По словам Жарова, у ведомства пока нет "острого запроса" на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения информации.
Как уточнил глава Роскомнадзора, сейчас с ними ведутся переговоры, консультации - передает РИА Новости. "У нас такой бурный диалог с Telegram", — отметил Александр Жаров.
Telegram в конце июня чуть не оказался заблокированным после того, как отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр. Но руководство мессенждера все же предоставило необходимые регистрационные данные компании.
Роскомнадзор напомнил, что в данный момент в России заблокированы Line и Blackberry Messenger.