Роскомнадзор дал информацию о ситуации с Viber и WhatsApp

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров дал информацию о ситуации с мессенджерами Viber и WhatsApp. По словам Жарова, у ведомства пока нет "острого запроса" на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения информации.

Как уточнил глава Роскомнадзора, сейчас с ними ведутся переговоры, консультации - передает РИА Новости. "У нас такой бурный диалог с Telegram", — отметил Александр Жаров.

Telegram в конце июня чуть не оказался заблокированным после того, как отказался предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр. Но руководство мессенждера все же предоставило необходимые регистрационные данные компании.

Роскомнадзор напомнил, что в данный момент в России заблокированы Line и Blackberry Messenger.