Вчера и сегодня многие украинские издания пестрят заголовками об убийстве в Крыму украинского активиста за вывешенный флаг его страны. Новость оказалась фейком.

Как рассказал «Аргументам недели – Крым» общественник Александр ТАЛИПОВ, он был шокирован прочитанным в центральных украинских интернет-сми, и начал разбираться в происходящем.

ТАЛИПОВУ удалось установить, что украинскому активисту Сергею КАНИВСКОМУ было 75 лет. Он уже давно не состоял ни в каких организациях и в силу возраста и болезни страдал дезориентацией в пространстве, пишут "Аргументы недели - Крым".

Случившееся с ним – несчастный случай, погибший выпал из окна. В этот момент в квартире находились его родственники, которые заверили, что это не первый раз, ранее он пытался выпрыгнуть с балкона. Вопреки инфрмации в украинских изданиях, никакого флага Украины на окне погибшего не было.