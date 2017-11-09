В Ижевске обрушились девять этажей жилого дома

В Ижевске в четверг полностью обрушился подъезд одного из жилых многоквартирных домов. Обрушение произошло в доме номер 36 по Удмуртской улице. Пока нет никакой информации о жильцах квартир, которые могли в этот момент находиться у себя дома.

Люди могут бть под завалами. По предварительной информации, обрушение части дома, расположенного на пересечении улиц Удмуртская и 10 лет Октября могло произойти из-за взрыва бытового газа. Ижевские блогеры пишут, что был сильный грохот и в доме начался пожар. Фото и видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Как сообщили "Аргументам недели" в Следственном комитете РФ, по факту обрушения возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СУ СК РФ по Удмуртской Республике.

Подробности последуют.