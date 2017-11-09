Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 10 ноября из-за усиления ветра, сообщили в Гидрометцентре России. В пятницу ночью будет облачно с прояснениями, по области - местами небольшие осадки, ветер 5-10 м/с.

Иногда порывы ветра будут достигать 15 м/с. Влажность воздуха составит 90%. Атмосферное давление в течении дня будет понижаться и к вечеру составит 747 мм рт. ст. «Степень интенсивности опасных погодных явлений: желтый – потенциально опасна», – говорится в сообщении Гидрометцентра.