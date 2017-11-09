Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров открыл вторую панельную сессию, главной темой которой стала активизация сотрудничества в области развития цифровой экономики для построения единого цифрового пространства Евразийского экономического союза.



Он напомнил, первый подобный форум двух стран проходил в нашем регионе 12 лет назад. И именно тогда было налажено тесное сотрудничество. Однако основной темой выступления стало развитие человеческого капитала – так звучит тема всего форума, который проходит в Челябинске в эти дни.



- Человек - это главный ресурс, конкурентное преимущество стран и регионов, за который идёт борьба, - подчеркнул Руслан Гаттаров.



Также он представил развитие цифровой экономики на Южном Урале. Он уточнил, что в современных реалиях деление экономики на цифровую и нецифровую достаточно условно, поскольку IT-технологии достаточно глубоко проникли в нашу жизнь.

- Сейчас мы разрабатываем Стратегию развития Челябинской области до 2035 года. Этот документ по сути и есть план развития цифровой экономики, - отметил вице-губернатор.



В рамках второй панельной сессии состоялось подписание соглашений о развитии туризма, АО "Конар", АО "Газпромбанк" и ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, которое закрепляет давнее партнерство этих предприятий.



После окончания сессии главным станет пленарное заседание с участием президентов двух стран.