В ДТП на Алтае погибли военные, недавно вернувшиеся из Сирии

Четверо военнослужащих, вернувшихся недавно со службы в Сирии, погибли в результате ДТП в Алтайском крае. По данным краевого управления МЧС РФ, в среду, 8 ноября, 08:45 по местному времени, спасателям поступило сообщение о ДТП на 108 км трассы А-322.

Столкнулись пассажирский автобус следующий рейсом Усть-Каменогорск – Новосибирск и два легковых автомобиля.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ограждением, а затем с автобусом и еще одним легковым автомобилем. Все пассажиры и водитель Toyota погибли на месте. Погибли военнослужащие алейской войсковой части №41659, - сообщает РИА Новости. Трое из них вернулись из Сирии менее месяца назад, а 21-летний водитель — три дня назад.

По данным источника РИА Новости, военные возвращались из Барнаула на службу в Алейск.

Алтайские сотрудники ГИБДД проводят проверку.