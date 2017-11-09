Победитель "Русского лото" сможет забрать свой выигрыш в течение трех лет
9 ноября 2017, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Победитель лотереи "Русское лото", сорвавший джекпот в полмиллиарда рублей, может забрать свой выигрыш в течение трех лет. Согласно российским законам, денежная сумма будет ждать своего обладателя, сообщает портал "Москва 24"
В компании отметили, что еще не было ни одного случая, когда победители не забирали приз. Однако иногда приходилось ждать счастливчиков до полугода. В "Столото" привели пример, когда водитель-дальнобойщик купил билет и ушел в рейс, свой выигрыш он забрал лишь через шесть месяцев.
Ранее "Почта России" объявила в розыск победителя лотереи. Гражданин из Воронежской области стал обладателем 506 миллионов рублей. Розыгрыш проходил 5 ноября во время трансляции 1204 тиража лотереи "Русское лото" на одном из федеральных каналов.