Опубликовано видео проверки будущих губернаторов под БТР

Будущие губернаторы проходят серьезную подготовку. В ходе тренинга, который проходил на подмосковном полигоне, потенциальные кандидаты в главы регионов должны были лечь под движущийся БТР.

В Сочи, участники тренинга прыгали в воду со скалы на Агурских водопадах и занимались каньонингом.

Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва сначала приняли участие в тренинге в Сочи, а в конце октября в военном тренировочном комплексе «Кубинка». Подробности тренингов рассказали источники РБК.

На военном полигоне участники программы прыгали с парашютной вышки, учились стрелять из автоматов и пистолетов, работать с военной техникой и метать гранаты.

Появилось видео, как будущие губернаторы выдержали испытание БТР. Всего в военном тренинге приняли участие около 40 человек. После испытаний на военном полигоне были пострадавшие. По данным информаторов РБК, после парашютов трое уехали домой с травмами ног, один — с больной спиной.

Тренинг РАНХиГС, организованный при поддержке Кремля, Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, рассчитан на девять месяцев. Зимой участников тренинга повезут в Малайзию и Сингапур.