Стали известны регионы России с самой доступной ипотекой

Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа оказались лидерами в списке регионов с самой доступной ипотекой, сообщает портал "Москва 24".



Кроме того, в первую пятерку вошли Магаданская и Мурманская области. Во всех этих регионах более 40 процентов семей имеют возможность купить жилье в ипотеку. А в Ямало-Ненецком округе доля таких граждан составляет более 66 процентов.



Доступность ипотеки связана с низкой стоимостью квадратных метров и высокими зарплатами.



Труднее всего оформить ипотеку в Дагестане, Ингушетии, Крыму и Севастополе. Столица расположилась на 57-м месте. В Москве купить двухкомнатную квартиру могут лишь 22 процента семей. Чуть выше доступность приобретения жилья в Санкт-Петербурге – 29 процентов. В среднем по России оформить ипотеку могут 25,8 процента жителей.



Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что банки стали выдавать больше ипотечных кредитов. Это свидетельствует о стабилизации стоимости жилья в стране.



