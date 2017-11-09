Стандарт «Умная медь» представил РМК на Форуме Россия-Казахстан

Сегодня, 9 ноября, в столице Южного Урала идет второй день форума Россия-Казахстан. В рамках мероприятия вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова рассказала о стандарте работы «Умная медь».

Как отметила Анна Шабарова вовремя выступления, в сфере ответственности РМК находится 13 предприятиями в 4 регионах России и Казахстане. Здесь трудятся 8 500 сотрудников, при этом 85 процентов из них живут в городах и селах неподалеку.

Всем работникам предприятий РМК предусмотрены хорошие условия труда и отдыха: конкурентоспособная зарплата, эффективная система мотивации, возможность посещать всей семьей места для спорта и отдыха, а также льготные путевки в санатории. Также трудящиеся могут учиться прямо на предприятии, причем как повышать свою квалификацию, так и получать смежные профессии. Кроме того, можно повышать свое мастерство при участии в различных конкурсах.

Отметим, что русская медная компания выращивает себе и всей горнодобывающей отрасли страны молодых специалистов прямо в техникумах и вузах. Студенты получают именные стипендии и получают возможность проходить практику и узнавать передовые технологии прямо на предприятиях компании.

Особенное внимание уделяется повышению качества жизни и развитию инфраструктуры территории присутствия РМК. На ремонт, реконструкцию и строительство социальных и других общественно значимых объектов в муниципалитетах России и Казахстана в 2014-2016 годах компания направила около 1,164 миллиардов рублей.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова уточнила, что компания стремится создавать для персонала, членов семей работников и жителей целый комплекс условий, которые позволяют успешно трудиться и жить в благоприятной среде.