Время собирать новый урожай

В обозримом будущем российский агропромышленный комплекс способен в два раза увеличить объемы производства и занять свыше 10% мирового рынка продовольствия. Такие оптимистичные прогнозы представлены в долгосрочной Стратегии развития сельского хозяйства России, разработанной под руководством главы Института аграрной политики, экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник.

Скрынник считает, что сельское хозяйство может быть успешным только при продолжающейся господдержке. Также в новой Стратегии предлагается повысить пищевое разнообразие и качество еды. И, конечно, необходимо внедрять перспективные технологии. Елена Скрынник убеждена, что последовательная реализация этих пунктов позволит России к 2035 году увеличить экспорт мяса - в 40 и более раз, растительного масла - в 3 раза, масличных - в 12 раз, сахара и продукции переработки - в 7,4 раза. Обеспеченность семенами российской селекции вырастет до 70-90%. В конечном итоге Россия якобы должна стать главным гарантом глобальной продовольственной безопасности!

Напомним, что реализация прошлых доктрин Елены Скрынник позволила ей стать обладательницей роскошных вилл заграницей, счетов в Швейцарии с кругленькими суммами, а также гламурного мужа. Отличный урожай.