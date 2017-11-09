В сети обсуждают рэп-баттл магистра "Что? Где? Когда?" Максима Поташева и рязанского студента Валерия Радзилова. Баттл продлился лишь пять минут.

Обладатель четырех "Хрустальных сов" выступил в рэп-баттле на олимпиаде студентов "Я — профессионал". Пятикурсник пытался доказать, что в жизни всего добиться, стать первым, можно только благодаря знакомствам и взяткам.

Поташев призвал начать добиваться цели с самого начала, не опускать руки, сообщает РИА Новости. Магистр привел в пример известных ученых, в том числе российских Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева.

Видео рэп-баттла появилось на YouTube-канале олимпиады "Я — профессионал".