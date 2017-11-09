В честь юбилея революции крымчане запели в маршрутке

Во вторник, 7 ноября, в день празднования столетнего юбилея Октябрьской революции в одном из автобусов Симферополя водитель перестал брать деньги за проезд.

Как сообщил «Аргументам недели – Крым» один из местных жителей, водитель, следующего по маршруту №61 «Свобода – улица Крымских партизан», расщедрился в честь праздника и объявил пассажирам о бесплатном проезде.

Кроме того, часть пассажиров начала дружно петь песню «Крейсер Аврора», пишут "Аргументы недели - Крым".

«Отмечаем революцию. Назад в Совок», – прокомментировал происходящее симферополец.

СПРАВКА. Крейсер «Аврора» вошел в историю как один из главных символов Великой Октябрьской социалистической революции. Именно из его носового орудия 25 октября (7 ноября) 1917 года в 21:40 был произведен холостой выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца и аресту Временного правительства, что явилось началом перехода власти к большевистски настроенным Советам.