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//Общество 13+

Дикая косуля застряла в общежитии

9 ноября 2017, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дикая косуля застряла в общежитии
globallookpress.com

Сотрудники полиции и МЧС Братска провели спасательную операцию по освобождению дикой косули из забора местного студенческого общежития.

Как сообщает иркутский портал "Телеинформ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, сигнал о попавшем в беду животном поступил 7 ноября около 10 часов утра. На территории общежития была найдена косуля, застрявшая в прутьях забора общежития. По всей видимости она , испугавшись собак, пыталась перепрыгнуть через забор, но застряла. Подручными средставами спасти животное оказалось невозможно и пришлось прибегнуть к гидравлическим ножницам из арсенала МЧС.

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