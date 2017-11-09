Дикая косуля застряла в общежитии

Сотрудники полиции и МЧС Братска провели спасательную операцию по освобождению дикой косули из забора местного студенческого общежития.



Как сообщает иркутский портал "Телеинформ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, сигнал о попавшем в беду животном поступил 7 ноября около 10 часов утра. На территории общежития была найдена косуля, застрявшая в прутьях забора общежития. По всей видимости она , испугавшись собак, пыталась перепрыгнуть через забор, но застряла. Подручными средставами спасти животное оказалось невозможно и пришлось прибегнуть к гидравлическим ножницам из арсенала МЧС.



