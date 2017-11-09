На Сахалине закрыли паромную переправу между островом и материком

Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем закрыта из-за плохой погоды. В Татарском проливе между островом и материком – сильный ветер и высокие волны, сообщает Общественное Телевидение России.

Туда пришел циклон, о чем метеорологи предупреждали заранее. По обе стороны переправы собрались пассажиры и накопился груз для отправки. Предположительно, уже этим вечером ветер стихнет, тогда паромы из хабаровского порта Ванино выйдут в море, но буквально на один рейс: туда-обратно. В выходные на Сахалине ждут новый циклон.