На Сахалине закрыли паромную переправу между островом и материком
9 ноября 2017, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]
Паромная переправа между Сахалином и Хабаровским краем закрыта из-за плохой погоды. В Татарском проливе между островом и материком – сильный ветер и высокие волны, сообщает Общественное Телевидение России.
Туда пришел циклон, о чем метеорологи предупреждали заранее. По обе стороны переправы собрались пассажиры и накопился груз для отправки. Предположительно, уже этим вечером ветер стихнет, тогда паромы из хабаровского порта Ванино выйдут в море, но буквально на один рейс: туда-обратно. В выходные на Сахалине ждут новый циклон.
Владимир Куклин, начальник отдела паромного флота: "По анализу службы безопасности мореплавания, на этот период ветра северного, северо-западного направления обычные в это время года. Силой бывают до 30 метров, ураганной силой по прогнозу. И волной максимальной до восьми с половиной метров".
Сейчас у берегов Сахалина высота волн достигает 3,5 метра. Это опасно даже для пришвартованных паромов, поэтому пережидать непогоду все суда отправляют в хабаровский порт.