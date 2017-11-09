Мамонтовая лихорадка в Якутии: наука не успевает за коммерцией

Россия вышла на передовые роли в мире по находкам мамонтов и динозавров. Но государство не может извлечь из своего палеонтологического лидерства ничего путного.



В арктических районах Якутии на одну находку, сделанную учёными, приходится сто освоенных полулегальными старателями. А тех интересуют только бивни, добыча которых является одним из немногих способов заработать в этих краях. Районы мамонтовых кладбищ давно поделены между общинами.



За зиму земля выдавливает кости на поверхность, а «помогают» ей гидропушками, размывающими верхний слой почвы.



Покупателя на кость мамонта найти непросто. На месте любое количество бивней скупают за копейки: 5– 10 тыс. рублей за килограмм. В Иркутске или Благовещенске тот же товар стоит 30–40 тысяч. А в Москве и до 200 тыс. доходит.



В прежние времена у местных жителей считалось табу тревожить сон мамонтов – дескать, разбудишь и сам долго не проживёшь. Но в 2002 г. ООН призвала ограничить торговлю слоновой костью из-за сокращения популяции слонов в Африке и Азии. Спрос на бивни мамонтов вырос, а в России ведь 60–70% их мировых запасов: палеонтологи называют цифру 400 тыс. тонн. Якобы сегодня всеми правдами и неправдами вывозят из страны 60 т ежегодно.



А ущерб для науки вовсе неоценим: экспедициям ведь нужны только бивни на продажу, а останки они выбрасывают.



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