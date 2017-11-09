Анатолий Литовченко: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

Вчера, 8 ноября, на заседании Госдумы все партии проголосовали за новый законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму в первом чтении.



Отметим, что именно такой наказ давали жители Южного Урала своему депутату Анатолию Литовсенко. Дело в том, что уже 15 лет в России не соблюдается положение Трудового кодекса, в котором прописано, что эти величины должны быть равны.



Согласно законопроекту, переход на равные величины МРОТ и прожиточного минимума будет производиться поэтапно. С начала следующего года МРОТ составит 85 процентов, а к 1 января 2019 года составит прожиточный минимум предыдущего полугодия.



- Тысячам людей я могу ответить – ваш наказ выполнен! – отметил Анатолий Литовченко. - Важно, что от МРОТ зависит размер социальных пособий.







